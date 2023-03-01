DÜZCE (İHA) – Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yengesi ve 2 yeğenini kaybeden Hidayet Avağ, "Ben mal mülk peşinde değilim. Onları kurtarabilseydim yeterdi bana. Bu acının tarifi yok. Ben 6 yaşındaki yeğenim ile 15 yaşındaki yeğenimi kendi ellerimle enkaz altından çıkarttım" dedi.

DÜZCE (İHA) – Hatay’ın Antakya ilçesinde depremde yengesi ve 2 yeğenini kaybeden Hidayet Avağ, "Ben mal mülk peşinde değilim. Onları kurtarabilseydim yeterdi bana. Bu acının tarifi yok. Ben 6 yaşındaki yeğenim ile 15 yaşındaki yeğenimi kendi ellerimle enkaz altından çıkarttım" dedi.

Ailesiyle birlikte Antakya’da ikamet eden Hidayet Avağ’ın (50) yaşadığı 4 katlı bina, deprem sebebiyle ağır hasar aldı. Eşiyle birlikte enkazdan çıkan Avağ, daha sonra kardeşinin ve akrabalarının yaşadığı binaya gitti. Kardeşinin ve akrabalarının enkazdan sağ çıktığını gören Avağ, yengesi ve 2 yeğeninin ölümüyle sarsıldı. Yeğenleri ve yengesi enkaz altında yaşamını yitiren Avağ, ailesiyle birlikte Düzce’ye geldi.

"Anlatılması çok zor"

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatan Avağ, "Büyük bir felaket yaşadık. Eşim ile yatak odasındaydım. Eşime ’Niye yatağı sallıyorsun?’ dedim. ’Ben sallamıyorum’ dedi. ’O zaman deprem oluyor, kalk’ dedim. 1 dakikada 5 metrelik yolu çok zor çıktık. Eşimin zaten deprem sebebiyle beli kırıldı, ameliyatını yaptırdım. Anlatılması çok zor bir durum. Biz cehennemi ve cenneti yaşadık. 2 yeğenimi ve kardeşimin eşini toprağa verdim. Onların acısının tarifini anlatamam" dedi.

"Yeğenlerimi kendi ellerimle enkaz altından çıkarttım"

Yaşadıkları evin ağır hasar aldığını söyleyen Avağ, "Ben mal mülk peşinde değilim. Onları kurtarabilseydim yeterdi bana. Bilemiyoruz. Her şey Rabbimden. Şükür ediyoruz, buna şükür diyoruz. Bu acının tarifi yok. Bize geldiler ama geç geldiler. Ben 6 yaşındaki yeğenim ile 15 yaşındaki yeğenimi kendi ellerimle enkaz altından çıkarttım. Onlar gelseydi, daha önce çıkartılsaydı belki Allah’ın takdiri ile yaşarlardı" diye konuştu.