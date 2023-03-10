Aydın’da kış mevsiminin en önemli festivalleri arasında yer alan deve güreşleri 2022-2023 yılı sezonu, yaşanan deprem felaketleri ve şap hastalıkları nedeniyle erken bitirildi.

Özellikle Ege Bölgesi’nin önemli kültürlerinden olan deve güreşlerinin geçtiğimiz Kasım ayında Umurlu güreşi ile başlayan 2022 - 2023 sezonu, son günlerde yaşanan deprem felaketleri ve şap hastalıkları sebebiyle erken bitirilme kararı alındı. Türkiye Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) Başkanı Mehmet Sümer tarafından yapılan açıklamada “Kıymetli Deve Güreşi camiamız 2022-2023 yılı sezonumuz bu yıl yaşanan deprem felaketleri ve şap hastalıkları nedeniyle bitmiştir. Devecisinden savranına, ağız bağcısından urgancısına, sunucusundan tüm hakem heyetlerine, izleyicisinden bu kültürün yaşaması için emek veren herkese yönetim kurulumuz adına şükranlarımı sunarım. Yeni sezonumuzun hayırlı olmasını ümit eder saygılar sunarım” dedi.