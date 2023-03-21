Eskişehir’de sürekli olarak değişiklik gösteren hava sıcaklıkları vatandaş kadar esnafı da şaşırtırken, bu durum giyim mağazalarının işlerini olumsuz etkiledi.

Eskişehir’de havaların bir sıcak, bir soğuk olması vatandaş kadar esnafı da şaşırttı. Sürekli değişiklik gösteren hava sıcaklıkları sebebiyle ne giyeceğini bilemeyen Eskişehirlilerin giyim mağazalarına karşı ilgisi azaldı. Mevsimlerin bozulduğunu söyleyen esnaf, havaların nasıl olacağını kestiremeyen vatandaşların üstlerine ne alacağını bilemediklerini ve masrafa girmekten kaçındıklarını ifade etti. Eskiden dükkândaki ürünleri mevsimine göre getirdiklerini belirten giyim mağazası sahibi, değişken hava sıcaklıkları sebebiyle artık dükkânın bir bölümünü yazlık, diğer bölümünü de kışlık yaptıklarını dile getirdi. Bozulan mevsimlerle birlikte ilkbahar ve sonbahar dönemlerindeki ara sezonların bittiğine dikkat çeken işletmeci, tahmin edilemeyen hava sıcaklıkları sebebiyle işlerinin azalmasına yakındı.

“Havalar böyle olunca müşteri de biz de şaşırdık”

Eskişehir’de giyim mağazası işleten Cihat Çengir, son zamanlarda işlerinin çok azaldığını aktardı. Vatandaşların havalara güvenemediğini ve buna bağlı olarak ne alacaklarını bilemediklerine dikkat çeken Çengir, “Bu aralar hiçbir ürün satılmıyor, ne yazlık satabiliyorum ne de kışlık. Artık ara sezonlarımız bitti, eskiden sonbahar ve ilkbahar sezonlarımız vardı ama artık onlar yok. Şimdi tam yazlık ve kışlık sezonlara döndük. Şu anda 3’üncü aydayız ve yazlık t-shirt satıyoruz. Aslında şu sezonda ince yağmurluk ve rüzgârlık tarzı ürünler satmamız gerekirdi. Havaların böylesine dengesiz olması ara sezonlarımızı tamamen bitirdi. Eskiden kış mevsiminde de işimiz olurdu ancak artık olmuyor, sadece yaz aylarına kalıyoruz. Dükkânımın sol tarafında t-shirt var, sağ tarafında mont. Eskiden dükkânda tamamen ya yazlık ürünler olurdu ya da kışlık ürünler olurdu. Havalar böyle olunca müşteri de şaşırdı, biz de şaşırdık. Artık ne olacağını kestiremediğimiz için sol tarafa yazlık ürünler, sağ tarafa da kışlık ürünler koyuyoruz. Yani piyasa iyice karıştı, böyle de gider artık. İşler düştüğü için çalışmıyoruz, resmen yatıyoruz. Erken olduğu için yazlık, geç olduğu için kışlık satamıyoruz. Mevsimlik ürün bulundurmuyoruz, zaten talep yok. Havalar bu kadar dengesiz değilken bizim işlerimiz güzeldi. Yazlık ürünler beşinci ayın ilk haftasından sonra gelirdi. Şu anda bizim iki ayımız kayıp, vatandaşlar da havalara güvenemiyor ve ne alacağını bilemiyor. Şimdi gelip kalın bir şey alırsa yarın hava sıcak olabilir, ya da tam tersi yaşanabilir. Vatandaş bir buçuk ay giyeceği monta 350 lira para vermek istemiyor. Aslında şu anda kış bitti ama montlarımızla geziyoruz, birkaç gün sonra havalar ısınınca yine kısa kollularla gezmeye başlayacağız. İşte havalar böyle dengesiz, bu da giyim sektörü olarak bizim işlerimizi olumsuz yönde etkiledi” dedi.