Gece ve gündüz hava sıcaklıklarında yüksek fark bulunmasından dolayı apartman kapılarında bulunan hidroliklerin sağlıklı çalışmadığını belirten anahtarcı Ahmet Boz, “Hidrolik ayarından dolayı da kapılar kapanmıyor ve kötü niyetli insanlar için de bu bulunmaz bir fırsat ortaya çıkıyor” dedi.

Gece ve gündüz hava sıcaklıklarında yüksek fark bulunmasından dolayı apartman kapılarında bulunan hidroliklerin sağlıklı çalışmadığını belirten anahtarcı Ahmet Boz, “Hidrolik ayarından dolayı da kapılar kapanmıyor ve kötü niyetli insanlar için de bu bulunmaz bir fırsat ortaya çıkıyor” dedi.

Değişkenlik gösteren hava şartlarıyla birlikte gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkı 15 dereceye kadar ulaştı. Oluşan sıcaklık farkından dolayı da apartman kapılarında bulunan hidrolikler sağlıklı çalışamaz hale geldi. Gündüz saatlerinde sağlıklı çalışan kapılar gece saatlerinde açık kalabiliyor. Gece sağlıklı çalışan kapılar gündüz saatlerinde sert kapanarak kilit sistemine zarar veriyor. Apartman kapılarında hava sıcaklığına bağlı yaşanan problemlerin kötü niyetli insanlar için fırsat oluşturduğunu belirten Eskişehirli anahtarcı Ahmet Boz, "Hidrolik ayarından dolayı da kapılar kapanmıyor ve kötü niyetli insanlar için de bu bulunmaz bir fırsat ortaya çıkıyor” dedi.

“Apartmana girip çıkarken kapıların tam kapandığından emin olmamız gerekiyor”

Özellikle şu dönemde hava sıcaklıklarına bağlı kapıların kapanmamasına karşı vatandaşları bireysel tedbir almaları konusunda uyaran Boz, şu ifadeleri kullandı:

“Havaların düzensiz sıcaklığından dolayı hidroliklerin ayarları tutmuyor. Gündüz için ayarladığımız hidrolikler gece kapıların kapanmasını sağlamıyor. Akşam ayarladığımız hidrolikler ise gündüz saatlerinde kapının sert kapanmasına neden oluyor. Kapı çarpmasın diye bilip bilmeden değiştirilen hidrolik ayarından dolayı da kapılar kapanmıyor ve kötü niyetli insanlar için de bu bulunmaz bir fırsat ortaya çıkıyor. O yüzden apartmana girip çıkarken kapıların tam kapandığından emin olmamız gerekiyor. Bunun haricinde kapıların özellikle menteşe ve dil bölümlerinde meydana gelen kurumaların önüne geçmek için yağlanması gerekiyor. Menteşe ve dil kısmı yağlı olduğu sürece kapılar daha kolay kapanır.”