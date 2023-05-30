Balıkesir’in Ayvalık, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının çalışmalarını görünür kılmak ve onları lisansüstü eğitim yapmaları konusunda teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi"nin ikincisine ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ilki "Eğitimde Kilit Rol Öğretmen" ana teması ile 13-15 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen "Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi"nin ikincisi 25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde Ayvalık’ın Küçükköy Mahallesi’ndeki Sarımsaklı Vilayetler Birliği Kuruluşu Ve Hotels’de yüz yüze eğitimler ve çevrim içi oturumlar planlanarak gerçekleştirildi.

Lisansüstü eğitim yapan, yapmakta olan veya lisansüstü eğitim niyetinde olan öğretmenler ile farklı disiplinlerde çalışan ancak öğretmenlik ve eğitim süreci ile ilgili çalışmalar gerçekleştiren, ilgi duyan akademisyen ve öğrenciler kongreye katılım sağladı.

Toplumların gelişmesinde en önemli öğelerden birisi olan öğretmenlerin, değişim sürecinin anahtarı olduğunun vurgulandığı kongrede İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı açılış programına katılarak kongrede yer alan akademisyen, yönetici ve öğretmenlere hitap ederek katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Kongrede eğitimle ilgili birçok konu başlığına yer verildi. Eğitimde İyi Örnekler, Örnek Uygulamalar ve eğitimle ilgili farklı konular da kongre çerçevesinde değerlendirmeye alındı. 25-27 Mayıs 2023 tarihlerinde ikincisi gerçekleştirilen Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi’nde 233 bildiri sunuldu ve 593 yazar bilimsel çalışmaları ile kongreye katkı sağladı. 3 davetli konuşmacının katıldığı kongrede 6 çalıştay, 2 panel ve 3 sosyal etkinlik yer aldı.