DÜZCE (İHA) – Türkiye Basketbol federasyonu tarafından değiştirilen oyun kuralları ile ilgili Düzce’de ki basketbol hakemlerine yeni kurallar ile ilgili eğitim verildi.

Düzce’de basketbol hakemliği yapanlara yönelik Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Bu çerçevede Türkiye Basketbol Federasyonu C Klasmanı hakemi Nihat Kara, Düzce’ye gelerek değişen oyun kulları ile ilgili Düzce’de hakemlik yapanlara bilgilendirmelerde bulundu. Kuralların yeni dönemden itibaren geçerli olacağının aktarıldığı hakemlere detaylı eğitim verildi.