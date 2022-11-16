DÜZCE(İHA) – İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu, termodinamik biliminin gelişmesinde buhar makinelerinin oynadığı öneme değindi.

DÜZCE(İHA) – İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu, termodinamik biliminin gelişmesinde buhar makinelerinin oynadığı öneme değindi.

Düzce Üniversitesi Temiz Enerji Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜTEM) tarafından düzenlenen "Değişen Mühendislik ve Termodinamik" başlıklı söyleşide, Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu bilgi ve deneyimlerini anlattı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu’nun sunum yaptığı çevrim içi söyleşinin moderatörlüğünü DÜTEM Müdürü Doç. Dr. Ali Etem Gürel yürüttü.

Enerji kavramının tarihçesinden ve geçtiği aşamalardan bahsederek konuşmasına başlayan Prof. Dr. Onbaşıoğlu, termodinamik biliminin gelişmesinde buhar makinelerinin oynadığı öneme değindi. Enerji sistemlerinde verimliliğin tek başına yeterli bir değerlendirme olmayacağını vurgulayan konuşmacı, sistemlerde entropi üretiminin de mutlaka değerlendirilmesi gerekliliğine dikkat çekti.