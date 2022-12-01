Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Songül Alemdaroğlu, genital estetiğin hastanın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini de artırdığını söyledi.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Songül Alemdaroğlu, genital estetiğin hastanın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini de artırdığını söyledi.

Medline Adana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Songül Alemdaroğlu, son yıllarda sıkça gündeme gelen genital estetik konusunda bilgi verdi. Doç. Dr. Alemdaroğlu, genital estetiğin kadınlardaki estetik kaygıları düzeltmenin yanı sıra hastanın cinsel fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini de artırdığını ifade etti. Doğuştan gelen özelliklerin, doğum izlerinin ve menopoz sonrası cinsel organlarda oluşabilen değişikliklerin gerek cinsel yaşam gerekse günlük hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin kadınları bu konuda bir çözüm arayışına ittiğini anlatan Doç. Dr. Alemdaroğlu, “İnsanlar artık bilgiye çok kolay ulaşabiliyor ve isteklerini daha net ifade edebiliyorlar. Eskiden doktordan bile sır gibi saklanan bu özel konuların hasta-doktor iletişiminde açıkça konuşulabilmesi, ayrıca doktorların da bu konudaki bilgi birikimlerini artırmış olmaları, günümüzde genital estetikle ilgili kaygıların giderilmesinde önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Hastaların en sık yakındıkları şikayetlerin genital bölgedeki yapısal bozukluklar, cinsel işlev bozuklukları, doğuma bağlı vajen genişlemesi ve sarkması, genital siğiller, idrar kaçırma sorunları ile genital bölgenin cilt renginde koyulaşma ve buruşma olduğunu kaydeden Doç. Dr. Alemdaroğlu, “Genital estetik operasyonlarında kullanılacak tekniğe hastanın şikayeti ve doktorun muayenesinin sonucuna göre karar verilir” diye konuştu.

Özgüven kaybına yol açıyor

Doç. Dr. Alemdaroğlu, genital estetik ameliyatları içerisinde en sık uygulanan operasyonların başında “labioplasti” (küçük dudakların küçültülmesi) ve “vajinoplasti” (vajinanın rekonstrüksiyonu) geldiğini belirterek, “Bunun altında ise genellikle estetik açıdan ortaya çıkan kötü görünüm ve buna bağlı olarak kişinin kendini kötü hissetmesiyle birlikte gelişen özgüven kaybı yatıyor” ifadelerini kullandı.

Labioplasti talep eden kadınların sık tekrarlayan enfeksiyon, kıyafetlerde genital bölgenin belli olması ve cinsel ilişki anındaki rahatsızlık hissi nedeniyle doktora başvurduklarını anlatan Alemdaroğlu, “Labioplasti, iç dudakların cerrahi olarak düzeltilmesi, fazla olduğu düşünülen dokunun çıkartılmasıdır. İç dudakların aşırı derecede büyümesi, tedaviye rağmen tekrarlayan vajinal ve üriner enfeksiyonlara, bölgede iritasyona, hareketlerde kısıtlamaya ve ağrılı cinsel ilişkiye sebep olması halinde labioplasti tıbbi bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Bu gibi durumlarda cerrahi seçeneği kaçınılmaz” şeklinde konuştu.

2-3 günde işe dönülebiliyor

Hastaların vajinoplasti ameliyatına yönelme sebebini ise çoğunlukla normal doğum yapmış kadınların yaşadıkları bolluk hissi veya vajenden ses gelmesi olarak açıklayan Alemdaroğlu, hastaların cerrahi işlemden 2-3 gün sonra işlerine geri dönebildiklerini ancak enfeksiyon riskini önlemek için doktorun tavsiye edeceği süre boyunca önerilerine uyulması gerektiğini kaydetti. 18 yaşını doldurmuş her kadının estetik operasyon olabileceğini söyleyen Alemdaroğlu, "Yapılan işlem normal doğumu veya sezaryen ameliyatını etkilemez. Bunun yanı sıra cinsel olarak aktif olmayanlar için de uygundur. Operasyon sonrası herhangi bir dikiş izi kalmaz” diyerek sözlerini tamamladı.