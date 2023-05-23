Denizli Süper Amatör Lig ekiplerinden Değirmenönüspor, yeni sezonun ilk transferini yönetim kuruluna yaptı.

Yeni sezonda hedefini Bölgesel Amatör Lig olarak belirleyen Değirmenönüspor Başkanı Ahmet Soyel, hedefler doğrultusunda kolları sıvadı. Öncelikle güçlü yönetim oluşturmak için çabalayan Soyel, bombayı patlattı ve uzun süredir yönetimde görmek istediği iş insanı ve futbol adamı Güney Kodal ile sonunda anlaşmayı başardı. Denizli futbol camiasının yakından tanıdığı isim olan Güney Kodal, teklifi kabul ederek, yıllar sonra sahalara geri döndü. Kodal’ın futbol şubesinden sorumlu yönetici olarak tam yetkili olacağı açıklandı.

Başkan Ahmet Soyel, yaptığı açıklamada; “Değirmenönüspor formasını elinizde aldığınızda hafif görünebilir ama kırmızı - beyaz renkleriyle, armasıyla, üzerine akıtılan teriyle ağır ve büyüktür. Yeni yapılanma ile yönetimde sürpriz isimler yer almaya devam edecek. Güçlü yönetim, güçlü kadro ile hedef büyüttük. Cumhuriyetimizin 100.yılında geleceğe yatırım yaparak, Cumhuriyete layık, bunun önemini iyice hissetmiş, sporcularla, Değirmenönüspor’u daha iyi yerlerde görmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yılar önce Telekomspor’da görev alan ve başarılı çalışmalara imza atan Güney Kodal ise, dikkatleri üzerine çekince Denizli ASKF yönetimine davet edilmiş ve ASKF’da çalıştığı dönemde başarılı projelere imza atmıştı. Son yıllarda, Denizli’den yukarılara giden futbolcu çıkmadığını hatırlatan Kodal, “ Alt ve üst yapısıyla kurumsallaşan bir Değirmenönüspor’a katkı koymak için kolları sıvadık. Pozitif enerjimizi yansıtıp, başarılı olmak için çabalayacağız” dedi.