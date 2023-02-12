Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, depremin en çok etkilediği Hatay’ın İskenderun ilçesine giderek depremden etkilenen üyelerinin acılarına ortak oldu.

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, depremin en çok etkilediği Hatay’ın İskenderun ilçesine giderek depremden etkilenen üyelerinin acılarına ortak oldu.

Başkan Değirmenci ve yönetim kurulu üyeleri Iskenderun’a giderek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Genel Başkan Değirmenci’ye Genel Başkan Yardımcıları Bayram Altun, Mustafa Kılıç, Aydın Baysal, Şerafettin Koç, Genel Sekreter Ahmet Çolak, İskenderun Şube Başkanı Mehmet Güngör ve şube yönetimi ile işyeri temsilcileri eşlik etti.

İSDEMİR kampüsü içerisinde Özçelik-İş İskenderun şubesinin ve işverenin ortaklaşa oluşturduğu barınma merkezlerini tek tek gezerek üyelerin yaşadığı sıkıntıların çözüm yollarına ilişkin istişarelerde bulunan Değirmenci, sıkıntılı ve ağır şartlarda depremzedeleri asla yalnız bırakmayacaklarını iletti.

İSDEMİR ziyaretinin ardından Özçelik-İş’in bölgedeki bir başka örgütlü işyeri MMK Metalurji’ye giden Değirmenci ve yönetimi, üyeleri ve aileleriyle bir araya gelip ihtiyaçlarına dair talepleir dinledi.

Ziyaretleri değerlendiren Genel Başkan Değirmenci, "Depremin en çok vurduğu ve en fazla üyemizin buluğunduğu bölgelerden olan İskenderun’da, üyelerimizin sıkıntı ve acılarına ortak olmak ve yaraların bir an evvel sarılmasına katkı vermek için bölgeye genel yönetim kurulumuzla birlikte geldik. İSDEMİR ve MMK Metalurji işyerlerimizdeki barınma merkezlerini gezerek, üyelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletip, Özçelik-İş’in sıcak yüzünü ve varlığını üyelerimize hissettirmeye çalıştık. Üyelerimizin beklentileri dinledik. Yaşadıkları sorunları yerinde inceledik. İskenderun Şube Başkanımız Mehmet Güngör ve yönetiminin bölgedeki fedakar çalışmalarına katkı verdik. İnşallah bu sıkıntılı sürecin sorunsuz bir şekilde atlatılması için sendikamızın tüm imkanlarıyla İskenderun’un ve üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üyelerinden ve ailelerinden de depremde çok fazla can kaybı olduğunu söyleyen Değirmenci, “İSDEMİR’de, MMK Metalurji’de, Ekinciler’de, DHMİ Hatay ve Adıyaman’da hayatını kaybeden üyelerimiz ve yakınları başta olmak üzere vefat eden tüm vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.