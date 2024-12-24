HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, KARDEMİR’de 2025-2026 yıllarını kapsayacak olan toplu iş sözleşmesine ilişkin, saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 73 oranında artış yapılması yönünde talepte bulunduklarını açıkladı.

Özçelik-İş Sendikası olarak hazırladıkları sözleşme taslağını işveren tarafına teslim ettiklerini açıklayan Genel Başkan Yunus Değirmenci, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlayacak olan KARDEMİR toplu iş sözleşme görüşmelerine yönelik yazılı bir basın açıklaması yaparak, taslağa ve sendikal bakış açılarına dair detayları, binlerce KARDEMİR çalışanı ve kamuoyuyla paylaştı.

Sözleşme taslağının iki yıllık olarak hazırlandığını kaydeden Genel Başkan Değirmenci, “Sözleşme taslağımızı, birçok argümanı ve veriyi bir araya getirerek hazırladık. Bunlardan ilki üyelerimizin bizlerden talep ve beklentileriydi. Daha sonra Türkiye’deki ağır geçim koşullarını, işyerimizin mevcut durumunu ve üretim yapısını, emsal işyerlerindeki ücret tablosunu, Karabük şubemizin sahadan topladığı bilgileri de harmanlayarak, taslağımızı ortaya çıkardık. Taslağımız doğrultusunda inanıyoruz ki, geçmişte olduğu gibi bu toplu iş sözleşme sürecinden de inşallah alnımızın akıyla çıkacağız ve üyelerimiz ile ailelerinin yüzünü güldüren bir toplu iş sözleşmesini imzalayacağız” ifadelerini kullandı.

“İlk 6 aylık dilim için yüzde 73 talep edildi”

“KARDEMİR’de alın teri akıtan üyelerimizin saat ücretlerine ilk altı aylık dilim için yüzde 73 oranında artış yapılması yönünde talepte bulunduk” diyen Değirmenci, bu oranın günümüz şartlarıyla ve gerçekleriyle örtüşen bir oran olduğunun altını çizdi.

Bu ücret artış talebinin işveren tarafından da makul olarak karşılanmasını beklediklerini belirten Değirmenci, “Türkiye’nin sayılı işletmeleri arasında yer alan KARDEMİR’i bugünlere işverenle beraber taşıyanlar, bu güçlü yapıya kavuşturanlar KARDEMİR’in fedakâr emekçileridir. Bu nedenle, her ne olursa olsun, KARDEMİR işçisinin hak ve menfaatlerini, işveren tarafının da gözetmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“İlk kademeye geçiş 5 yıldan 3 yıla indirilsin”

“Sözleşme taslağımıza ilişkin en az ücret maddeleri kadar önemli olduğunu düşündüğümüz, kademeye ilk geçişe ilişkin maddedir” diyen Değirmenci, “KARDEMİR’de işe başlayan birçok üyemiz, 5 yılını doldurmadan kademeye ilk geçişi yapamıyor. Bu da haliyle onların diğer çalışan arkadaşlarımıza nazaran daha düşük ücret almalarına neden oluyor. Burada yeni işçi alımları nedeniyle de bir yığılma oluşmuştu. Sürenin aşağı çekilmesi noktasında üyelerimizden yoğun ve kararlı bir talep vardı. Bizler de bu doğrultuda kademeye ilk geçişin 5 yıldan 3 yıla indirilmesini talep ettik. Bu kazanımı da üyelerimiz adına elde etmek için her türlü çabayı göstereceğiz.” şeklinde açıklamada bulundu.

Değirmenci, KARDEMİR toplu iş sözleşme taslağında bulunan parasal sosyal yardımlarda da yıllık yüzde 100’ün üzerinde artış talebinde bulunduklarına dikkat çekti.

Değirmenci, “Ayrıca Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir ile geçtiğimiz günlerde yaptığımız değerlendirmelerde de dile getirdiğimiz gibi taşerondaki arkadaşlarımızın kadroya geçirilmesiyle ilgili talebimiz ısrarla devam etmektedir. Sözleşme sürecinin başta üyelerimiz olmak üzere sendikamıza, işyerlerimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.” ifadelerini kullandı.