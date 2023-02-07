HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremle ilgili olarak “Bütün imkanlarımızla milletimizin ve devletimizin yanında ve emrindeyiz” dedi.

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan depremle ilgili olarak “Bütün imkanlarımızla milletimizin ve devletimizin yanında ve emrindeyiz” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, ağır can kayıplarına ve büyük bir yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremiyle ilgili olarak destek açıklaması yaptı.

Değirmenci, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Binlerce insanımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Bir sivil toplum örgütü olarak bu yıkıcı depremi en az can kaybıyla ve hasarla atlatmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bütün imkanlarımızla milletimizin ve devletimizin yanında ve emrindeyiz. Gün canlarımıza can olma günüdür. Gün, birlik ve beraberlik içerisinde yaraları sarma günüdür" ifadelerini kullandı.

Depremin olduğu ilk andan itibaren sendika genel merkezinde deprem koordinasyon kriz masası kurulduğunun bilgisini paylaşan Değirmenci, "Özellikle Hatay, İskenderun, Malatya, Adana, Osmaniye gibi illerde maalesef hayatını kaybeden üyelerimiz oldu. Enkaz altında olan üyelerimiz ve aileleri bulunmakta. Başta üyelerimiz olmak üzere depremden etkilenen vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak yanında olmak için büyük bir gayret içerisindeyiz" diye konuştu.

"Konfederasyonumuz HAK-İŞ bünyesinde kurulan HAK Arama ve Kurtarma Umut Timi’ni depremin gerçekleşmesiyle birlikte bölgeye gitmek üzere yola çıkardık" diyen Değirmenci, "Şuanda devletimizle ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli bir şekilde depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Şubelerimizden bölgelerden anlık bilgileri alarak, neler yapabileceğimizi istişare edip harekete geçiyoruz. Şuanda İSDEMİR ve MMK Metalurji’de alın teri akıtan üyelerimizden hayatını kaybedenler olduğunu, bazı üyelerimizin de aileleriyle birlikte enkaz altında olduğunu üzülerek öğrendik. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden üyelerimize ve vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bizler Özçelik-İş ve HAK-İŞ ailesi olarak üyelerimiz ve milletimiz için ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.