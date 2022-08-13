Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen resim sergilerinde, sanat dünyasının önemli isimlerinin koleksiyonları, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Bodrum Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen resim sergilerinde, sanat dünyasının önemli isimlerinin koleksiyonları, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Ressam, şair ve yazar Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eşi ve resim sanatının önemli ismi Eren Eyüboğlu’nun eserlerinden oluşan “Gönül Gözüyle” resim sergisi, Turgutreis Şevket Sabancı Kültür Merkezi’nde sergileniyor. Ressam Hüsamettin Koçan’ın “Atölye Bellek” isimli sergisi ise Mausolos Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşuyor.

9 Eylül tarihine kadar açık olacak Eyüboğlu’nun sergisine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın sanatın olduğu her yerin ve her şeyin güzelleştiğini, sanatın insan ruhunu incelttiğini vurguladığı konuşmasında, Bodrum’un tekrardan Halikarnas Balıkçısı’nın, Bedri Rahmi’nin Bodrum’u olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Eren Eyüboğlu’nun torunu Rahmi Eyüboğlu ise bu özel serginin Bodrum’da sergileniyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında Eren Eyüboğlu’nun hayatından kesitler anlatıp Eren Eyüboğlu’nun Bodrum’a olan tutkusundan bahsetti. Zaman zaman duygulu anlar yaşadığı konuşmasında sanatseverlere ve Bodrum Belediyesi’ne gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Mausolos Sergi Salonu’ndaki ’Atölye Bellek’ adlı sergide konuşan sanatçı Hüsamettin Koçan ise, “Sanatçının atölyesi beynidir, kalbidir ve içinde yaşadığı dünyadır. Dönüp dolaşıp tüm bu birikimleri uygulamak için bir mekâna ihtiyaç duyar, o mekan da sanatçının atölyesidir. Bu nedenle de ‘Atölyenin Belleği’ sergimde tanıklıklarımı izleyiciyle olanaklar ölçüsünde paylaşmak istedim. İzleyici bu sergide daha çok bir gölgeyle, farklı malzemeyle, Anadolu kültürü ile karşılaşacak. Elbette bastırılmış sözler, yalnızlıklar, suskunluklar, korkular ve insanı en derinden anlama çabası bu gölgenin yolculuğuna katılmış olacak. Benim atölyem söz ve malzemenin yolculuğuna tanıktır.” dedi.