Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri belli oldu.ANKARA (İGFA) - Değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedelleri bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre noter kağıdı ve beyanname bedeli 125 lira, pasaport bedeli bin 135 lira, ikamet izni bedeli 810 lira oldu.

Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları için 185 lira, kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartında ise 370 lira ödenecek.

Aile cüzdanı bedeli bin 10 lira olurken, banka çekleri (her bir çek yaprağı) 80 lira, mavi kart 185 lira, yabancı çalışma ve çalışma izni muafiyeti belgeleri bedeli 810 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.