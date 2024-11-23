"Değerleriyle Güçlü Ailem" projesi kapsamında Erzincan’da, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse tarafından "Ailede Çözüm Becerileri" konulu konferans verildi.

Gençlik Merkezi Mescidi İmam Hatibi Adem Kocatürk’ün tilavet ettiği Kur’an-ı Kerim ile başlayan programda Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu katılımcılara hoş geldiniz konuşması gerçekleştirdi.

Ardından sahneye çıkarak katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Özköse, ailenin hangi değerlerle güçlü olacağını ve güçlü kalacağını, maddeler halinde sıraladığı prensiplerle sunum eşliğinde katılımcılara açıkladı. Ailede çözüm önerilerinin neler olabileceğine de ayrıntılarıyla değinen Özköse, teklif ve tavsiyelerle konferansını tamamladı.

Konferans sonunda Müftü Fakirullahoğlu, Özköse’ye bakır hediye etti.