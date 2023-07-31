Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Değerlerinle Yaşa Huzuru Yakala Projesi” projesinde yer alan görevlilere teşekkür plaketi verdi.

Çocuklara rehberlik edilerek ahlâki değerlerle yetiştirilmesine ve kültürel değerlerin korunarak aile ve sosyal çevrelerinin ahlaki değerlere uygun olarak şekillenmesine katkı sağlamak amacıyla Samsun Valiliği himayelerinde İl Müftülüğü tarafından hayata geçirilen Değerlerinle Yaşa Huzuru Yakala Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının sonunda Vali Dağlı, projede görevli koordinatör ve vaizeleri özverili çalışmaları nedeniyle başarı belgesiyle ödüllendirerek, tebrik etti. Toplantıda Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır da hazır bulundu.