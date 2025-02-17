Gençlerin hem spor dallarında gelişimlerinde hem de milli ve manevi değerleri en iyi şekilde öğrenmeleri bakımından önemli bir rol üstlenen Değer Erzincan Projesi, ‘Can Erzincanlı’ gençlere can suyu olacak.

Değer Erzincan Projesi kapsamında 4’ü il merkezinde 8’i ilçe merkezlerinde olmak üzere toplam 12 spor kulübü Erzincan’da gençlere hizmet verecek.

Bu kapsamda geçekleştirilen protokol imza töreninde spor kulüplerinin açılış tarihi Vali Hamza Aydoğdu riyasetinde netleştirildi.

Değer Erzincan Refahiye Spor Kulübü proje kapsamında açılan ilk spor kulübü olmuştu. Çalışmaları sürdürülen diğer spor kulüplerinden;

Değer Erzincan Otlukbeli Spor Kulübü 17-21 Şubat tarihleri arasında

Değer Erzincan Üzümlü Spor Kulübü ve Değer Erzincan Çayırlı Spor Kulübü 3 Mart’ta,

Değer Erzincan Tercan Spor Kulübü 5 Mart’ta,

Değer Erzincan İliç Spor Kulübü 10 Mart’ta,

Değer Erzincan Kemah Spor Kulübü ve Değer Erzincan Kemaliye Spor Kulübünün ise 17 Mart’ta açılacağı belirtildi.