Erzincan Valiliği himayelerinde başlatılan, gençlerin fiziksel, ahlaki ve zihinsel olarak gelişmelerini amaçlayan Değer Erzincan Projesi kapsamında Refahiyeli gençler eğitimlere başladı.

Bir yandan spor kulüpleri açarak sporu tabana yaymak; diğer yandan da milli ve manevi değerlerini bilen, bu değerlere saygılı bir nesil yetiştirmek gibi önemli hedeflerle yola çıkılan proje sadece Erzincan merkezde değil ilçelerde de hayata geçirildi.

Bu kapsamda Refahiye’de gençlerin talepleri doğrultusunda satranç ve okçuluk sınıfları açılarak eğitimlere başlandı.

Sınıflara görevlendirilen bir öğretmen ve bir antrenör gözetiminde eğitimlerini sürdüren ve antrenmanlarını devam ettiren gençleri ziyaret eden ve başarılar dileyen Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, "Hedefimiz yıl sonuna kadar Erzincan’ın en iyi satranç oyuncularını ve okçularını yetiştirmek." dedi.