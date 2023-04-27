Siirt Defterdarlığı ülkenin en büyük yapılandırma fırsatı olarak nitelendirilen 7440 Sayılı Kanuna ilişkin olarak mükelleflere yönelik bir seminer düzenledi.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığındaki seminerde, Defterdar Mustafa Yılmaz Şimşek’in açılış konuşmasının ardından bir açıklama yapan Siirt Ticaret Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdülkadir Demirhan, yapılandırılan yeni kanun değişikliklerinin mükelleflere yeni fırsatlar sunduğunu belirtti. Demirhan, “Bilindiği gibi bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 7440 Sayılı Kanun 12 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Vadisi geçmiş vergi boru olan üyelerimize buradan çağrıda bulunuyorum. Bu zamana kadar yürürlüğe giren en çerçeveli yapılandırma fırsatını kaçırmayın diyorum. Ayrıca şu bilgiyi de vermek istiyorum. Odamız aidat borçları yapılandırma çerçevesindedir. Vadesi geçmiş aidat borçları olan üyelerimizin aidat borçlarını taksitlendirerek yapılandırabilirler” dedi.

Seminerin ikinci kısmında ise Vergi Dairesi Müdürü Bülent Bilici, Gelir Müdürü Ali Savaş Altunç ve diğer yetkililer tarafından cezalar, vergi borçları ve SGK prim borçları dahil birçok kamu alacağının çok cazip şartlarla yeniden yapılandırılmasını sağlayan kanunla ilgili bilgiler verildi ve katılımcıların soruları cevaplandırıldı.