Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Haşim Balcı, her yıl aralık ayında alınan ’Defter Tasdik Ücreti’nin mükellefler ile mali müşavirleri karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Haşim Balcı, her yıl aralık ayında alınan ’Defter Tasdik Ücreti’nin mükellefler ile mali müşavirleri karşı karşıya getirdiğini söyledi.

Her yıl aralık ayı içerisinde ödenen ve genellikle mükellefler ile mali müşavirleri karşı karşıya getiren ’Defter Tasdik Ücreti’nin bu yıl ortaya çıkan rakamları tepkilere neden oldu. Konu hakkında mükellefler haklı olduğunu söyleyen Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Haşim Balcı, "Firmaların 2022 yılında kullanacakları resmi defterlerini aralık ayı içinde tasditlettirmeleri gerekiyor. İşletmeler bu defterleri kendileri notere gitmek suretiyle de tasdik ettirebiliyor ancak, bu işlem genellikle mali müşavirler aracılıyla yapılıyor. Çünkü bu işletmenin geçmiş yıldaki defter-yaprak sayısını tespit edip, 2022 yılındaki iş hacmini kestirerek oraya çıkacak hacme yetecek kadar sayfa sayısında defter tasdiki yaptırma işlemi, bilgi-birikim gerektiren bir durum. Mali müşavirler aracılığıyla yaptırılan tasdik işlemlerinde Defter Tasdik Ücreti’ adı altında mükelleften alınacak rakam ise; Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası tarafından belirlenmektedir. Bu belirlenen rakam ise, kırtasiye, tasdik ve defter gibi işlemlerin toplamından hareketle genellikle noter tasdik ücretinden fazla oluyor" dedi.

"Noter ile mali müşavir arasından tasdik rakamı arasında uçurum"

Balcı açıklamasının devamında, "Her yıl mali müşavirlere ödenen rakamın noter tasdik fiyatlarından belirli düzeyde yüksek olmasını mühimseyen Bilecikli esnaflar bu yıl için tutarın afaki bulduklarını odamıza belirtti. Bazı esnaflarımız ise noter ile mali müşavir arasından tasdik rakamı arasında uçurum olduğu belirtti. Bizler mali müşavirlere emek verdiklerini biliyoruz ama bu kadar da olmaz. Esnafın hali ortadayken talep edilen cep yakıyor. Esnafın zor bir süreçten geçtiği bu dönemde Bilecik Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası’nın uygun fiyat belirmesine davet ediyorum" dedi.