Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği kuruluşunun 15.yılında 14. sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Denizli Fotoğraf Sanatı Derneği kuruluşunun 15.yılında 14. sergisini sanatseverlerle buluşturdu.

Denizli’de 27 DEFSAD üyesinin 32 siyah beyaz fotoğraftan oluşan "Toz Duman" isimli karma sergisi sanatseverlere açıldı. Sergi açılış kurdelesini Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve DEFSAD üyeleri kesti. DEFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dere sergi açılışında yaptığı konuşmada “2007 yılında kurulan derneğimiz Denizli’de fotoğraf severlerin buluşma noktası olmaya ve çeşitli fotoğraf etkinlikleri düzenlemeye devam ediyor. Kuruluşunun 15.yilini kutladığımız DEFSAD, bugün 14. sergisini, 27 üyesinin 32 siyah beyaz fotoğraftan oluşan "Toz Duman" isimli karma sergisini açtık” dedi.

Karma sergisi 29 Eylül’e kadar Turan Bahadır Sergi Salonu’nda sergilenecek.