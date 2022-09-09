Mersin Büyükşehir Belediyesi, deforme olan ve yer yer silinen yol çizgilerini yenilemek için harekete geçti. Termoplastik yol çizgilerinin çizilmesi için kent genelinde 14 farklı güzergahta çalışma başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, deforme olan ve yer yer silinen yol çizgilerini yenilemek için harekete geçti. Termoplastik yol çizgilerinin çizilmesi için kent genelinde 14 farklı güzergahta çalışma başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde; deforme olmuş, görünürlüğünü yitirmiş yol çizgileri, yol çizgi silme makinesi ile silinerek, yerine sarı termoplastik yol çizgi boyası uygulaması yapılıyor. Dört ay boyunca devam edecek çalışmada, toplam 65 bin metrekare çizgi uygulaması yapılacak.

Çalışmalar, trafiğin olumsuz etkilenmemesi adına gece saatlerinde yapılıyor

Ekipler, trafiğin yapılacak çalışmalardan olumsuz etkilenmemesi adına çalışmaları trafiğin daha az olduğu gece saatlerinde yapıyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çalışma çerçevesinde, tek şeridi trafiğe kapatıp, ışıklı trafik römorku ile trafiği diğer şeritlere yönlendiriyor.

Ekipler, çalışmalarını Mersin merkezde; GMK Bulvarında Makine İkmal Kavşağı ile Çeşmeli Kavşağı arasında, İsmet İnönü Bulvarında Abide Kavşağı ile Macit Özcan Tesisleri arasında, Adnan Menderes Bulvarında Hilton Oteli ile Babil Kavşağı arasında, Vatan Caddesinde GMK Bulvarı ile Otoyol arasında, Turgut Özal Bulvarında Hal Kompleksi ile MEŞOT arasında, 26. Caddede 17. Cadde ile Otoyol arasında, Okan Merzeci Bulvarında ise 34. Cadde ile 17. Cadde arasında sürdürüyor.

Tarsus’ta da çalışma gerçekleştiren ekipler; İsmet Paşa Bulvarı ile TAŞTİ arasında, Gazi Paşa Bulvarı, Mavi Bulvar, Muvaffak Uygur Caddesi, Atatürk Caddesi ve Kasım Ekenler Bulvarında çalışmalarına devam ediyor.

“120 günde, 14 farklı noktada 300 kilometre yol çizgisi çizeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi mühendislerinden İbrahim Namlı, yollardaki çizgileri yenilediklerini belirterek, “Bu çerçevede, 14 farklı güzergahta yol çizgilerini yeniliyoruz. 65 bin metrekare deforme olmuş yol çizgilerini silip, yine 65 bin metrekare sarı termoplastik boya ile uygulama yapıyoruz. 65 bin metrekare, yaklaşık olarak 300 kilometre yola tekabül ediyor. Çalışmamız 120 gün sürecek. Çalışmalarımızı, trafiğin olumsuz etkilenmemesi adına trafiğin daha az yoğun olduğu gece saatlerinde sürdürüyoruz. Yine bu çalışma çerçevesinde, trafiği kısmi olarak kapatacağız. Tek şeridi trafiğe kapatacağız. Işıklı trafik römorkuyla diğer şeritlere yönlendirme yapacağız” dedi.