Bayram şekeri ve çikolatalarını çadır kentte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden alan Defneli çocuklar, büyük bir mutluluk yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay Defne’deki çadır kentte yaşayan vatandaşlara bayram şekeri, çikolata ve kolonya hediye etti. Çadır kentte hem Ramazan Bayramı hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çeşitli eğlenceler düzenleyen Büyükşehir, Defneli vatandaşların acılarını bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor. Çocuklar, kendileri için hediye edilen şeker ve çikolataları büyük mutlulukla alarak görevli personele teşekkür etti.