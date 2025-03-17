Defne Belediyesi ekipleri, temiz çevre anlayışıyla ilçe genelindeki hafriyat atıklarını iş makinasıyla topluyor.

Defne Belediyesi, ‘Daha Temiz, Daha Yaşanabilir Bir Defne İçin Çalışıyoruz’ anlayışıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Defne’nin sokaklarını daha temiz ve yaşanabilir hale getirmek için aralıksız çalışmaya devam ediyor. İlçe genelindeki hafriyat atıkları iş makinalarıyla toplanıyor.

Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, " Temiz bir çevre, sağlıklı bir gelecek demek,

hep birlikte daha güzel bir Defne için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.