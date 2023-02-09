Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Hatay’ın Defne ilçesi havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ağır hasar alan Hatay’ın Defne ilçesi havadan görüntülendi.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hatay’da da büyük yıkımlara sebep oldu. Hatay’da çok sayıda bina yıkıldı, bir çoğu da büyük hasar gördü. Hatay’ın Defne ilçesinde de deprem şiddetini hissettirdi. Defne’de depremin yol açtığı yıkım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dronu ile havadan görüntülendi. Görüntülerde, bazı binaların tamamen yıkıldığı, bazılarının ise yan yattığı görüldü.

Öte yandan, ilçedeki koordinasyonu sağlamak için AK Parti Genel Merkezi tarafından Defne’de görevlendirilen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, deprem bölgesinde belediyecilik faaliyetlerini sürdürüyor.