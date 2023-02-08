SAMSUN (İHA) – Samsun’da defne ormanları, köylülere 16,5 milyon TL gelir sağladı.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da defne ormanları, köylülere 16,5 milyon TL gelir sağladı.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Samsun’da 2022 yılında yapmayı planladığı 93 projenin tamamını gerçekleştirdi. 2022’de müdürlük tarafından Samsun’a ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 14 milyon 430 bin TL, silvikültür çalışmaları kapsamında 9 milyon 868 bin TL, üretim çalışmaları için 185 milyon 665 bin TL, yol çalışmaları için 38 milyon 10 bin TL, ORKÖY çalışmaları için 6 milyon 132 bin TL ve fidan üretimi için 5 milyon 780 bin TL olmak üzere toplam 259 milyon 888 bin TL yatırım yapıldı.

Defne ormanları köylülere 16,5 milyon TL gelir sağladı

Tıbbi ve aromatik bitki üretimine önem verirken, ormanlarda defne kestane, kocayemiş, taflan, sandal, tavşan memesi, menengiç, mavi yemiş, sumak, ahlat, kuşburnu, kızılcık, yemişen, üvez, yabani erik, böğürtlen, ada çayı, dağ nanesi, kekik, kantaron, sıklamen, salep, alıç, yabani elma türleri doğal yayılış gösteriyor. Samsun’da 25 bin dekar defne ormanı mevcut olup yıllık yaklaşık 1500 ton üretim yapılmakta ve köylülere 16,5 milyon TL gelir sağlıyor. Ayrıca bulunması çok zor olan ve maddi değeri oldukça yüksek olan toplam 225 kilo trüf mantarı da 2022 yılında Havza, Kavak ve Çarşamba ilçelerindeki ormanda toplandı. Öte yandan 40 bin dekar kestane ormanında 400 ton kestane üretimi yapan köylüler 2,4 milyon TL gelir sağladı.

1 yılda 2 milyon 950 bin adet fidan üretildi

2022’de Samsun’da Samsun, Bafra ve Vezirköprü fidan üretimi çalışmaları kapsamında 2 milyon 950 bin adet fidan üretildi. Bu fidanların üretimi için 5 milyon 780 bin TL harcama yapıldı. Ayrıca 1 milyon 150 bin adet fidanın da bakımı yapıldı. Fidan üretimi ve bakımına toplamda 6,5 milyon TL harcama yapıldı. Müdürlük tarafından üretilen 134 çeşit fidan bölgedeki ormanlara dikilmesinin yanı sıra Türkiye’nin her yerine de dağıtılıyor. Geçen yıl ayrıca 3 milyon ton da tohum üretildi. Tohumların üretilmesi için 195 bin TL kaynak kullanıldı.

2022’de 5 orman yangını çıktı

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Samsun’daki ormanların yüzde 37’si 2. derece (Vezirköprü), yüzde 63’ü 3. derece (yüzde 27 Bafra, yüzde 36 Samsun) yangına hassas bölge olarak nitelendiriliyor. Müdürlüğün yangınlarla mücadele gücü; 4 gözlem kulesi, 7 arazöz, 36 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 3 dozer ve 116 orman yangın işçisi olarak müdürlükte hazırda bekliyor. 2022’de Bafra’da 2, Vezirköprü’de 3 olmak üzere toplam 5 yangın çıktı. Bafra’da 1,06 ha, Vezirköprü’de 2,21 he örtü yandı. Yangınlara ilk müdahale süresi ortalama 7,5 dakika olurken, toplam 3,27 ha yangından etkilendi. Müdürlük, alev avcıları ormancıları yangınlara hazır tutmak için düzenlediği yarışmalarla ekibi her zaman orman yangınına hazır tutmayı hedefliyor.

Orman zararlılarıyla mücadele kapsamında 1250 adet kuş yuvası ormanlara yerleştirildi. Ormanların en büyük düşmanlarından olan çam köse böceklerinin kuşlara yem olması için mekanik ve biyolojik mücadele kapsamında belirli bölgelere tuzaklar hazırlandı.