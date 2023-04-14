Hatay’da yapımı süren Defne Devlet Hastanesi’nde çalışmalar gece gündüz devam ediyor. Onlarca iş makinesi yüzlerce personelle devam eden çalışmalar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen Hatay’da hem depremin yaraları sarılıyor hem de yeni projeler hızla yükseliyor. Depremin ardından Hatay’ın Defne ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi’nde yapımına başlanan Defne Devlet Hastanesi’nde çalışmalar hızla sürüyor. 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanıma sahip olacak hastanede zemin çalışmalarında sona gelindi. Zemin çalışmalarının ardından yükselecek hastane kısa süre içerisinde hizmete hazır hale gelecek.

Çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgi veren Defne Devlet Hastanesi Hafriyat Koordinatörü Hülya Lenger, “Şu an sahanın içinde 20 tane ekskavatörümüz, 4 büyük makinemiz, 100 adet kamyonumuzla beraber faaliyet gösteriyoruz. 7/24 alandayız. Önümüzdeki pazartesi günü hafriyat çalışmalarını bitirmiş oluruz” dedi.

Defne Devlet Hastanesi mimarlarından Mert Alkan ise, “Şu an ilk bloğumuzun betonu dökülmüş durumda. Demir aşamasına geçiyoruz. Ardından temel döküm aşamasına geçeceğiz” diye konuştu.

Yüzlerce personel ve onlarca iş makinesiyle yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da geçtiğimiz günlerde bölgeye yaptığı ziyarette hastane inşaatında incelemelerde bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Hatay Defne’de açılacak olan Devlet Hastanemizin inşaatı devam ediyor. Hastanemiz, kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacak" ifadelerine yer verdi.