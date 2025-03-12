Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan Hidro park hayata geçirilecek projeyle yenilenecek.

Defne Belediyesi, ilçenin önemli değerlerinden olan Hidro parkta yenileme çalışmalarını Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapacak. Yenileme projesi öncesi Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün, Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı İhsan Çakar ve şube müdürleri sahada inceleme yaparak projenin detaylarını konuştu.

Defne’nin değerlerine sahip çıkmak için çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Özgün, "Defne’mize değer katacak bu proje için desteklerini esirgemeyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras’a ve ilçemizde ağırladığımız kıymetli heyete teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.