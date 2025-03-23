Gaziantep’te define bulmak için kaçak kazı yapan 2 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Araban ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sırasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Z.D. ve K.D. isimli şüpheliler suçta kullandıkları dedektör ve kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Suçta kullanılan dedektör ve kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.