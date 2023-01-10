Kocaeli’den, Sakarya’nın Pamukova ilçesinde define aramaya gelen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelileri, kaçak kazı yaptıkları esnada oydukları kayanın bir kişinin ayağının üzerine düşerek yaralaması ele verdi.

Kocaeli’den, Sakarya’nın Pamukova ilçesinde define aramaya gelen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelileri, kaçak kazı yaptıkları esnada oydukları kayanın bir kişinin ayağının üzerine düşerek yaralaması ele verdi.

Edinilen bilgiye göre İ.H.T., Ş.T. ve M.K. isimli 3 şüpheli; define için Kocaeli’den, Sakarya’nın Pamukova ilçesine geldi. Kazımiye Mahallesi Karandere Şelalesi mevkiine gelerek kaçak kazı yapmaya başlayan 3 kişiden 1’inin ayağına, oydukları kaya düştü. Yaralı M.K. için durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin uzun uğraşları neticesinde yaralı M.K., Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekiplerince olay yeri çevresinde geniş çaplı inceleme gerçekleştirildi. İncelemelerde; 1 adet demir kazık, 1 adet çekiç, 1 adet levye bulunarak muhafaza altına alındı. Şahısların bölgeye geldikleri aracın içerisinde ise 1 adet levye, 1 adet kürek ve 1 adet de balta tespit edildi. Öte yandan, diğer İ.H.T. ve Ş.T. isimli 2 şüpheli de adli işlemler için jandarma karakoluna götürüldü. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.