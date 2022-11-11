Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Naip Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye bastı. Şüphelilere düzenlenen operasyonda; A.A, G.T., C.E., T.K. ve H.B.’nin yıkılmış evlerin içinde dedektör ile define aradığı belirlendi. Şüpheliler gözaltına alınırken, 2 dedektör ele geçirildi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 5 şüpheli, kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

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