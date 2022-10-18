Kastamonu’nun Tosya ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesinde define bulmak isteyen şahısların izinsiz kazı yaptığı bilgisine ulaşan Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda, Ü.Y., A.K., M.Ç., İ.Y., ve B.Y. define ararken suçüstü yakalandı. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.