Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bulunduğu yerden iş makineleri yardımı ile çıkartılan Yaman’ın cenazesi morga kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Erhan B. (38), Erkay S. (36) ve Gökhan Yaman (34) adlı 3 arkadaş, yaklaşık 1 ay önce define bulma amacıyla evin bahçesindeki alanda başlattıkları kazı çalışması sırasında oluşan göçükte mahsur kaldı. 3 kişiden 2’si kurtarılırken, Gökhan Yaman’ın cansız bedenine saatler süren çalışma sonrasında ulaşıldı.

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