Bartın’da meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 112 çalışanı Mahmut Kural’ın cenazesi, daha önce defalarca kez hasta ve yaralı yetiştirdiği hastanenin bahçesinde düzenlenen törenle memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Programa katılan Kural’ın mesai arkadaşları göz yaşı dökerek, dua etti

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 112 çalışanı Mahmut Kural’ın cenazesi, daha öncesinde defalarca kez hasta ve kazalı getirdiği Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada gerçekleştirilen otopsi ve defin işlemlerinin ardından Kural’ın cenazesi ailesine teslim edildi. Kural için hastane bahçesinde düzenlenen merasime Bartın Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan ve İl Sağlık Müdürü Alparslan Erol’un yan sıra görev yaptığı mesai arkadaşları, yakınları, ailesi ve sevenleri de katıldı. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından Kural için dualar edildi. Okunan Kur’an-ı Kerim ve duaların ardından mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınlarının omzunda cenaze aracına konulan Mahmut Kural, arkadaşlarının göz yaşları arasında memleketi Kayseri’ye uğurlandı. Daha önce ambulans sirenleri ile geldiği hastanenin bahçesinden bu kez cenaze aracının sireni ile cenazesi çıkarılan Kural’ın mesai arkadaşları o anlarda birbirlerine sarılarak göz yaşı döktü.

Yaklaşık 7 ay önce Bartın Merkez’deki 3 Nolu İstasyon’da paramedik olarak işe başladığı ve nişanlı olduğu öğrenilen Mahmut Kural’ın cenazesinin bulunduğu aracının arkasından bir süre 112 ambulansları seyir etti.