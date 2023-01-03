Defa Life Hastanesi’nde Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı Op. Dr. Ali Bora Üstünsoy, hastaneye başhekim olarak atandı.

Defa Life Hastanesi’nde Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı Op. Dr. Ali Bora Üstünsoy, hastaneye başhekim olarak atandı.

Defa Life Hastanesinin Hizmete başladığı günden bu yana Mesul Müdür ve Başhekimlik görevini sürdüren Dr. Ulaş Yanık’ın Defa Life Hastanesi Genel Müdürü olarak göreve gelmesiyle, Defa Life Genel Cerrahi Kliniği Uzmanı Op. Dr. Ali Bora Üstünsoy Başhekim olarak göreve başladı. Üstünsoy bugüne kadar yaptıkları çalışmalarından dolayı Genel Müdür Dr. Ulaş Yanık ve Başhekim Yardımcılarına teşekkür ederek, yeni yönetim olarak yapılan çalışmaları daha da ileriye taşımak adına var güçleriyle çalışacaklarını altını çizdi. Defa Life Hastanesi’nin sadece Gaziantep’te değil bölge genelinde talep gören bir sağlık kuruluşu olduğuna dikkati çeken Başhekim Üstünsoy, Defa Life markasının değerini sağlık alanında daha da ileriye taşımanın başlıca hedefleri olduğuna da vurgu yaptı. Gerek Covid-19 Pandemi mücadelesinde, gerekse sağlık alanında ki diğer sıkıntıları aşma noktasında yoğun bir temponun kendilerini beklediğine işaret eden Üstünsoy, bu amaçla çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

Op. Dr. Ali Bora Üstünsoy Kimdir?

2000 yılında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Üstünsoy Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel cerrahi Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini aldı. 2008 yılında Diyarbakır Askeri Hastanesinde askerlik hizmetini tamamlayan sonra, Sırasıyla Ağrı Devlet Hastanesi ve birçok Özel Hastane deneyimi olan Üstünsoy, 2019 yılından bu yana Defa Life Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Obezite Cerrahi, Anoraktal Cerrahi, Endokrin ve Metabolik Cerrahi, Onkolojik Cerrahi, Fıtık Cerrahi, Paratiroid Cerrahisi, ilgi alanlarının başında gelmektedir.