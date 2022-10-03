Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan damat, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için beş gün beş gece düğün yaptı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yaşayan damat, dedesinin vasiyetini yerine getirmek için beş gün beş gece düğün yaptı.

Bahattin-Saniye Keyvanoğlu çiftin oğulları Hasan Keyvanoğlu, İrfan-Yasemin Keyvanoğlu’nun kızları Sultan Keyvanoğlu ile dünya evine girdi.

Sungurlu’da vefat eden dedesinin vasiyetini yerine getirmek isteyen damat Hasan Keyvanoğlu, düğün törenini beş gün olarak yaptı.

21 Eylül Çarşamba günü başlayıp, 25 Eylül Pazar sona eren düğün töreninde damadın babası Bahattin Keyvanoğlu, “Merhum babam Hasan Keyvanoğlu vefat etmeden önce aynı adı taşıdığı oğlum Hasan Keyvanoğlu’nun düğün törenini beş gün yapacağım derdi, ama ömrü bunu yapmaya yetmedi. Ölmeden önce de bize bu konuda vasiyet bıraktı. Bizlerde babamın vasiyetini yerine getirmek için oğlumuzun düğün törenini beş gün olarak düzenledik” şeklinde konuştu.