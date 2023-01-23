Kastamonu’da dedesinin 50 yıl boyunca sürdürdüğü mesleği devam ettiren vatandaş, doğadan topladığı saleplerle kış mevsiminde vatandaşların içini ısıtıyor.

Kastamonu’da dedesinin 50 yıl boyunca sürdürdüğü mesleği devam ettiren vatandaş, doğadan topladığı saleplerle kış mevsiminde vatandaşların içini ısıtıyor.

Kastamonu’da yaşayan 31 yaşındaki Fatih Cin, salep ustası dedesinin mesleğini yaşatmaya devam ediyor. 15 yıldır doğadan amatör olarak topladığı salep toplayan Cin, kış mevsiminde vatandaşların içini ısıtıyor. Mesleğin ustası olan satın aldığı günlük sütle iş yerinde her gün salep hazırlıyor. Cin’in yaptığı salep ise kış mevsiminde vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

"Amacım ticaretini yapmak değil, halka bu lezzeti tattırmak"

İşini severek yaptığını söyleyen Fatih Cin, "Salep işini 50 yıldan beri yapıyoruz. Dedem devraldım. Ticaret amaçlı değil, vatandaşlarımız bu lezzetten faydalansın diye devam ettiriyorum. Salebi yaparken köy sütü kullanıyorum. Salep yaparken de herhangi bir katkı maddesi kullanmıyorum. Köy sütünü pastörize ederek halkımıza sunuyorum. 15 yıldır salep toplayıcılığını amatör olarak kendim yapıyorum" dedi.