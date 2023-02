TOKİ’nin Konya’nın merkez Meram ilçesine yaptığı Dedemli Evleri’nin 79 ev sahibi, sıfır evlerinin kapısını depremzedeler için açtı. Deprem bölgesinden gelen 600’e yakın kişi evlere yerleşti.

Konya’nın Hadim ilçesinde yapımı tamamlanan Bozkır Barajı’nın açılmasıyla su altında kalacak Dedemli Mahallesi sakinleri için TOKİ tarafından merkez Meram ilçesine 428 konutluk yerleşke yapıldı. Bu yerleşkelerden 79 ev sahibi hiç oturmadıkları sıfır evlerinin kapısını depremzede bölgesinden gelen ailelere bedelsiz olarak açtı. Dedemli Seyyit Bayram Veli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin de destekleriyle 600’e yakın kişi evlere yerleştirildi. Ayrıca yerleşkede bulunan bazı evlere manav, tekstil ve züccaciye reyonu açılarak depremzedelerin her türlü ihtiyaçları karşılanıyor.

“Konyalı hayırsever vatandaşlarımız tüm ihtiyaç malzemelerini getirdi”

Dedemli Seyyit Bayram Veli Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ceviz, deprem haberini alır almaz dernek olarak depremzede vatandaşlara nasıl yardımcı olabilecekleri yönünde toplandıklarını belirterek, “Bozkır Barajı nedeniyle Dedemli halkına yapılan iskan evlerinin bir kısmının boş olduğunu biliyorduk. Bu evlerin depremzede vatandaşlarımıza açılıp onları burada misafir edebileceğimizi düşündük. Dedemli halkımıza bu konuda bir duyuruda bulunduk. Evlerinin anahtarlarını bize teslim etmek isteyen vatandaşlarımızın bize ulaşması için bilgilendirme yaptık. Evler yeni yapılmıştı. İçerisinde herhangi bir eşya yoktu. Bize anahtarını teslim eden vatandaşlarımızın evinin öncelikle temizliğini yaptırdık. Konya halkına teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar kızlarımızdan, yaşlı teyzelerimize kadar onlarca ablamız, teyzemiz burada evlerin temizliğiyle uğraştı. Yine sosyal medyadan Konyalı hayırseverlerimize bir yardım çağrısında bulunduk. Çünkü bu evler bomboştu. Halı, yorgan, battaniye, kilim, yer minderi, soba gibi ihtiyaçların hızlı bir şekilde giderilmesi için Konyalı hayırsever vatandaşlarımız tüm ihtiyaç malzemelerini getirdi. Yine genç delikanlılardan yaşlı amcalara kadar onlarca insan burada evlerin tefrişatının düzenlenmesinde bize yardımcı oldu. İlk gece 11 kişilik bir aileyi burada ağırladık, misafir ettik. 2. gece bu misafirliğe açtığımız konut sayısı 5’e çıkmıştı. Şu an 79 adet konutumuzu depremzede misafirlerimize açtık. Yaklaşık 600’e yakın misafirimiz var burada. Evlerimizin altı depo olarak yapılmıştı. Biz 2-3 tane evin altını manav reyonu, tekstil reyonu ve züccaciye reyonu olarak belirledik. Burada misafir ettiğimiz tüm vatandaşlarımıza da özellikle ‘herhangi bir ihtiyacınız varsa buradan direkt gelip alabilirsiniz’ diye de duyuru da yaptık. Kendileri istedikleri gibi evlerinde ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri gönül rahatlığıyla buradan temin edebiliyorlar” dedi.

“En ince detaya kadar her şey düşünülmüş”

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinden ailesiyle birlikte gelen Fazilet Armut, “Yaşadıklarımız anlatmakla bitmez. Kelimeler ifade etmez. Çok kötü anlardı. Rabbim kimseye göstermesin. Tekrardan ölenlere rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bir şekilde hayat mücadelesi vermeye çalışanlara Rabbim kolaylık versin. Ben burada şunu gördüm: Ülkemiz tek yürek oldu. Konya’ya geldiğimizde bir plan yaparak çıkmadık, oradan çıkan herkes planlı çıkmadı. Ama gittiği yerlerde de hep sahip çıkıldı. Keza bize de o şekilde. Tüm Konya’ya, yetkililere çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Burada birlik, beraberliği gördük biz. Türk milletinin sahiplenme duygusunu gördük. Herkes elinden ne geldiyse yaptı. Yardımlara baktım, ‘Bu da düşünülebilir mi? Bu da bu kadar detay da yapılabilir mi?’ diye düşündüm kendi kendime. En ince detaya kadar her şey düşünülmüş. Herkesten Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

"Şu ortama şükrediyorum"

Kahramanmaraş’a bu süreç içerisinde tekrar gidip geldiklerini söyleyen Fazilet Armut, “O an hiçbir yeri görememiştik biz çıkarken. Çünkü simsiyah bir bulut vardı Maraş’ın üzerinde. İlk defa öyle gördüm. Ben 38 yaşındayım ama ilk defa Kahramanmaraş’ı öyle gördüm. Geçen günlerde gidip baktığımda her yer bitmişti. Bilmiyorum, üzgünüz ama duadan başka hiçbir şey gelmiyor elimizden. İçimiz yanıyor. Her gözümü kapattığımda ben o anı yaşıyorum. Gece bile uyumaya çalışıyorum ama o anı yaşıyorum. Bilmiyorum zor anlar, nasıl anlatacağımı o an nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Sadece şükrettiğimiz şey, benim çekirdek ailemde bir kayıp yok ama akraba, eş dost da çok fazla. Sadece şu ortama şükrediyorum. Beterinden sakladı Rabbim. İnşallah bir daha göstermesin hiç kimseye” şeklinde konuştu.

“Konya halkı sahip çıktı”

Kahramanmaraş’tan gelen bir diğer depremzede Enes Turan ise, “2 gün oldu buraya geldik. Deprem saat 04.17’de gerçekleşti. Toplam 8 kişiydik. Aynı evde ikamet ediyorduk. Can havliyle bir şekilde çıkmaya çalıştık. Çok şükür komşularımızda da bir sıkıntı yok ama yakınlarımızda ölenler var. Tanıdığımız insanlar. Çok şükür diyelim. 3-4 gün ailem orada arabanın içerisinde konaklamak zorunda kaldı. Bir şekilde bir otobüs aracılığıyla geldik. Sonra AFAD’a gittik. Sağ olsunlar yardımcı oldular. Gerekli destekleri de sağladılar. Buradaki insanlarımızdan da Allah razı olsun. Konya halkı sahip çıktı gerçekten. Çok iyiler. Gerekli yardımları da yapıyorlar” diye konuştu.