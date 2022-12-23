Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinin Trabzon’da bulunan Güzelhisar Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu arazinin kullanım hakkını almak için kurdukları Üçüncüzade Eğitim Kültür Vakfı’nın ilk genel kurulu gerçekleşti. Genel kurulda Ömer Paşa’nın varisleri ilk kez bir araya geldi.

Üçüncüzade Ömer Paşa’nın varislerinin Trabzon’da bulunan Güzelhisar Kalesi’nin de içerisinde bulunduğu arazinin kullanım hakkını almak için kurdukları Üçüncüzade Eğitim Kültür Vakfı’nın ilk genel kurulu gerçekleşti. Genel kurulda Ömer Paşa’nın varisleri ilk kez bir araya geldi.

Trabzon’da 13. yüzyılda Cenevizliler döneminde inşa edilen tarihi Güzelhisar Kalesi’nin de içinde yer aldığı arazinin 1737-1745 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nun Trabzon Valiliği görevini üstlenen Gümüşhaneli Üçüncüzade Ömer Paşa’ya ait olduğunu ve varis olduklarını tescilleyen varisleri, Gümüşhane’nin Torul ilçesinde bir araya geldi. Torul Asliye Hukuk Mahkemesine açtıkları vakıf kurma davasından olumlu sonuç alan ve Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından resmi olarak kurulan Üçüncüzade Eğitim Kültür Vakfı’nın ilk genel kuruluna Türkiye’nin çeşitli illerinden varisler katıldı. Genel kurulda yönetim kurulu seçimleri gerçekleşirken, mirastan faydalanabilecek 100 kişinin yer aldığı mütevelli heyeti listesi ile ilgili küçük çaplı tartışmalar yaşandı. Yıllardır akrabalarını bir araya toplamak için mücadele ettiğini ve kurulan vakıf vesilesi ile bu hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren tarihçi-yazar Adnan Güngör Üçüncüoğlu, Güzelhisar Kalesi’nin duvarına Üçüncüoğlu Kalesi yazdırma hayalinin devam ettiğini söyledi.

“Bizim Türkiye genelinde 8 bine yakın akrabamız var”

Genel kurulda konuşan ve mütevelli heyetinde yer alan 100 kişinin ‘Galle Fazlası’ davasından elde edilecek sonuca göre mirastan faydalanabileceğini söyleyen tarihçi-yazar Güngör Üçüncüoğlu, “Vakıfımızı kurabilmek için biz 2021 yılında dava açtık. Davayı kazandıktan sonra resmi gazetede ilan ettirdik, bugün de ilk genel kurulumuzu yaptık. Tabi ki tartışmalar, farklı fikirler olacak bunlar vakıf ve dernekler için önemlidir. Bizim vakfımızın tek bir gayesi var zaten adından da belli Üçüncüzade Eğitim Vakfı. Eğitim bizim için olmazsa olmazdır. Bizim Türkiye genelinde 8 bine yakın akrabamız var. Hepimizin birbirinden haberi var. Tabi biz mütevelli heyeti olarak bunu 100’e indirdik. Fazlasını alamadık. Yoksa alsaydık bin kişi de alır, buraya bin kişi de yığardık. Üçüncüoğlu’nun kalesini de, sarayını da alıp oraya Üçüncüoğlu Kalesi levhası koymayı düşünüyoruz. Bizim için para önemli değil. Biz 100 kişiyle başladık bu işe, bu ilerde daha da artacak” dedi.