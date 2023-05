Türkiye’de sağlıklı yaşam merkezi olarak şehirlerin başında gelen Aydın’ın Koçarlı ilçesine bağlı Kırsal Dedeköy’de yaşayan 93 yaşındaki Saffet Kurnaz’ın yaşam hikayesi görenlere örnek oluyor. Bir asra merdiven dayayan yaşam hikayesi kadar, oldukça sağlıklı olan yaşamıyla tam 70 yıldır askerde aldığı eğitim sayesinde köyde vatandaşlara da yardımcı olan Kurnaz dede “Bu hayatta sağlıklı kalmak için basit meselelere kafaya takmayın, Allah’ın verdiği nimetlerden faydalanın” dedi.

Dedeköy Mahallesi’nin en yaşlısı olan, yaklaşık bir asırlık ömründe, çiftçilik, inşaat ustalığı gibi birçok mesleği yaptığını belirten Kurnaz, “Sabah erkenden uyanır, işime başlardım. Bu durum uzun yıllar boyunca devam etti. Çalışmaktan hiçbir zaman sıkılmadım. Çalışmak sağlıklı bir şekilde yaşamama yardımcı olurken, yaşamım boyunca beni dinç tuttu. Gençlere tavsiyem, çalışmaktan vazgeçmesinler, belki şimdi fark etmeyebilirler fakat, ilerde bu durum çok fazla sağlık sorunlarını karşılarına çıkarır. İşleyen demir asla pas tutmaz” ifadelerinde bulundu.

Yaşının 93 olmasına rağmen, günlük işlerini yapmasını engelleyecek ya da yaşamını zorlaştıran bir hastalığının olmadığını belirten Kurnaz, ömrü boyunca çok fazla doktora gitmediğini ve aktif olarak hiçbir ilaç kullanmadığını belirtti. Mahalle sakinlerinin neredeyse tamamına sağlık konusunda yardımcı olmaya çalışan Kurnaz’ın komşuları, yaşı ilerlemesine rağmen, eski bilgisinden ve tecrübesinden ödün vermeden hizmet verdiğini ve Saffet Kurnaz’a bu konuda güvendiklerini belirtti.

“Hafızası ilk günkü gibi yerinde”

Sağlıklı yaşamının yanı sıra, hafızasıyla da kendinden söz ettiren Kurnaz, yaşadığı önemli olayları, çocuklarının ve torunlarının doğum tarihlerini günü gününe hatırlıyor. Evdeki kağıtlardan kendine not defteri yapıp, yıllardır her günün sonunda yaptıklarını not defterine yazıyor. Aldığı notların hafızasını kuvvetlendirdiğine yardımcı söyleyen Kurnaz, “ Hayatım boyunca, yaptığım ya da yapacak olduğum her şeyi, günlük tutar gibi not aldım. Yazmak, bir şeyin hatırlanmasına, onu unutmamaya çok yardımcı oluyor. Bende hafızamın kuvvetli olmasını yazmaya borçluyum” dedi.