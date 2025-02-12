İznik Belediyesi hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında 32.belgeselinde dededen toruna uzanan kemençe yapım ustalığıyla uğraşan Ali Öztürk’ün hayatını ele aldı.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının ustaları ile mesleklerinde yarım asrı devirmiş kişilerin hayatları İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün "Yaşayan İznik Hazineleri" projesi kapsamında belgeselleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda son olarak dedesi Refik Sali’den öğrendiği kemençe yapını genç yaşında devam ettiren Ali Öztürk’ün hayatını ele aldı.

2002 yılında İznik’te dünyaya gelen Ali Öztürk (23) ilk, orta ve lise öğrenimini de burada görür.Lise eğitiminde seçtiği makine bölümü Öztürk’ün mesleğine de yön verir. Karadenizli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ali Öztürk, marangoz olan ve Trabzon’da yaşamını sürdüren dedesi Refik Sali’nin çaldığı kemençenin ezgileriyle büyür. Öztürk, 15 yaşına geldiğinde kemençeyi sadece çalmakla kalmadı, dedesinden yapılışını da öğrendi. Açtığı küçük atölyede kemençe üretimi yapan Ali Öztürk, önce yaptığı kemençeleri Karadeniz Bölgesi’ne ardından da yurt dışına satmaya başladı. 3 günde 1 kemençe üreten Öztürk, bu kemençeleri internet üzerinden Almanya, Avusturya, Gürcistan ve Azerbaycan’daki müşterilerine satıyor. Öztürk, yaptığı kemençeleri satmadan önce atölyesinde çalarak da test ediyor. Hayatının merkezine aldığı kemençeyi ekmek teknesi haline getiren genç kemençe ustası Ali Öztürk, 15 yaşında başladığı sanatının zamanla bir tutku haline geldiğini söyledi. Öztürk, "Kemençeye olan sevgim, beni sadece çalmakla yetinmemeye yöneltti.

Gençliğe miras meslekler

İznik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği "Yaşayan İznik Hazineleri" belgesellerinin ilki 75 yıllık fıçı ustası Merhum İsmail Alkış ile gerçekleştirildi. İkinci belgesel ise İznik’e bağlı İnikli Mahallesi’nde ikamet eden 20 yıldır bastonculuk ile uğraşan Şükrü Kaya ile gerçekleştirildi. Üçüncü belgesel dünyaca ünlü Müşküle İğne Oyaları ile dördüncü belgesel 62 yıldır küfe sanatı ile uğraşan Hakkı Ateş (76) ile beşinci belgesel 63 yıldır terzilik sanatını icra eden İsmet Acar (75) altıncı belgesel İznik’e bağlı Tacir Mahallesi’nde 50 yıldır Sıcak Demir Ustalığı yapan Necip Saraç (62) ile yedinci belgesel 55 yıldır Yorgan Ustalığı yapan Ali Topkara (68) ile sekizinci belgesel 55 yıldır Radyo ve Televizyon Ustalığı yapan Ekrem Sevim ile dokuzuncu belgesel Çömlek Ustası Hasan Yaman (55) ile onuncu belgesel Saat Ustası Ramis Asa (72) ile on birinci belgesel 70 yıldır Yüncülük mesleği ile uğraşan Süleyman Ferik (84) ile on ikinci belgesel 50 yıldır soba ustası olan Mehmet Topçu (72) ile, on üçüncü belgesel Ahşap Ustası Servet Bağcı (63) ile on dördüncü belgesel yarım asırlık Bisiklet Tamir Ustası Ahmet Aşık (65) ile on beşinci belgesel yarım asırlık terzi ustası Ahmet Turhan (68) ile on altıncı belgesel yarım asırlık matbaa ustası Ramiz Pancar (75) ile on yedinci belgeseli İznikspor’un efsane futbolcusu Kaptan İsmail Hakkı Çelik (69) ile on sekizinci belgeseli yarım asırlık elektrik ustası Mehmet Potur (72) ile on dokuzuncu belgesel yarım asırlık taş ustası Mehmet Arslan (76) ile yirminci belgesel ise otuz sekiz yıldır anahtarcılık ve çilingircilik yapan Kadir Kardaş (64) ile yirmi birinci belgesel kırk üç yıldır motor ustalığı yapan Recep Aksu (65) ile yirmi ikinci belgesel, elli yedi yıldır berberlik yapan Recep Altın (69) ile yirmi üçüncü belgesel elli iki yıldır zirai aletler ustalığı yapan Cemalettin Değirmenci (75) ile yirmi dördüncü belgesel elli üç yıldır ahşap ustalığı yapan İsmail Güneş (78) yirmi beşinci belgesel yarım asırdır esnaflık yapan Kemal Yazan (85) ile yirmi altıncı belgesel yarım asırdır traktör ustalığı yapan Mehmet Eren (65) ile yirmi yedinci belgesel kırk bir yıldır seyyar ve normal bakkalcılık yapan Nurettin Dişli (58) ile yirmi sekizinci belgesel Derbent Dokuma Ustası Hasibe Çiçek (61) ile yirmi dokuzuncu belgesel Batum Göçmeni Osman Nuri Burhan (94) ile otuzuncu belgesel Şair Nazif Sabancı ile otuz birinci belgesel Ressam Erdoğan Solmaz ile (88) otuz ikinci belgesel genç kemençe ustası Ali Öztürk ile gerçekleştirildi.

Yaşayan İznik Hazineleri projesi önümüzdeki süreçte de ustaları ekranlara yansıtmaya devam edecek.