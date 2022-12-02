Tokat’ta Sultan 1. Mahmut döneminde yaptırılan Paşa Han, 5 yıldır alıcısını bekliyor.

Tokat’ta Sultan 1. Mahmut döneminde yaptırılan Paşa Han, 5 yıldır alıcısını bekliyor.

Sulu Sokak Çarşısı’nda Mehmet Paşa tarafından, I. Sultan Mahmut Dönemi’nde 1752’de kesme taştan yaptırılan Paşa Han’ın çevresi duvarlarla kapalı. İç avlusunda sonradan yaptırılan ahşap ev ve ağaçlarla kaplı olan hanın orta kapısında kabartma şeklinde iki kaplan figürü dikkat çekiyor. Yapıldığı dönemlerde otel hizmeti veren handan günümüze sadece duvarları kalmış durumda. Şahıs mülkiyetindeki 270 yıllık han internetten satılığa çıkartıldı. 5 yıl önce 6,5 milyondan satışa çıkarılan hanın satışı fiyatına zam yapıldı. 30 milyon liradan satışa çıkartılan han alıcısını bekliyor.

"Hanı satılığa çıkardık ama satamıyoruz"

Hamdullah Suphi Efeli, dedesinin yaklaşık 50 yıl önce satın aldığı hanı restore ettiremedikleri için satmaya karar verdiklerini söyledi. Bin 800 metrekareye yakın bir alanda bulunan hanın 70 odalı butik otel olarak projesin hazır olduğunu belirten Efeli, "Hanı 5 yıldır satılığa çıkardık ama satamıyoruz. Arayanlar, soranlar, içerisini gezmek isteyenler oluyor. İlgi, talep var ama nihai bir sonuç yok. Biz devletimizden veya girişimcilerden burayı almalarını bekliyoruz" dedi.

Tarihi çarşıda etrafı duvarlarla kaplı olan hanı babasının yazlık ev olarak kullandığını belirten Efeli, "Yaz aylarında otantik bir bahçede yaşıyoruz. Aslında biz durumumuzdan şikayetçi değiliz, mutluyuz. Ama bu kadar tarihi eserin içinde bulunan Paşa Han’ın da Tokat’taki yerini almasını isteriz" diye konuştu.