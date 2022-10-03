Bayburt’ta bulunan Maden İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesine Dede Korkut ismi verilerek öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bayburt’ta bulunan Maden İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesine Dede Korkut ismi verilerek öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in önerisiyle Maden İlkokulu ve Ortaokulu kütüphanesine “Dede Korkut Kütüphanesi” ismi verilerek öğrencilerle birlikte kütüphanede kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Maden İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Şube Müdürleri Ramazan Demir ve Cuma Temel’le birlikte okulun fiziki durumunu inceledikten sonra okul yöneticileriyle değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra sınıfları gezen Güney, öğrencilerle yakından ilgilenerek öğrencilerin gelişimleriyle ilgili sınıf öğretmenlerinden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okulda ki incelemelerinin ardından Türk Dünyasının ortak kültür hazinelerinden olan Dede Korkut’u kütüphanelerde yaşatmak için adını verdiği Dede Korkut Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Öğrencilere yeni kitaplar hediye ettikten sonra okuma bilincini geliştirmek maksadıyla okulda belli bir plan doğrultusunda gerçekleşen okuma etkinliklerine katıldı. Öğrencilerle birlikte kitap okuyan Güney, kitaplar hakkında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet ettikten sonra Bayburt’ta bulunan kütüphane ve kitap sayılarına dair detayları paylaştı.

Güney açıklamasında, “Bayburt genelinde okul ve kurumlarımızın bünyesinde 128 adet kütüphane bulunmaktadır. Bunların 19 tanesi Z kütüphane, 4 tanesi ‘Sıfır Atık Kütüphanesi’ geriye kalan 105 adet kütüphanemizin 27 tanesi Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yürütmüş olduğu ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi çerçevesinde okullarımızın ve öğrencilerimizin hizmetine açılmıştır. Mevcut kitap sayımızı 110 binden proje sürecinde 154 bin 196’ya çıkardık. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında öğrencilerimize ve kütüphanelerimize bin tane daha kitap temin ederek bu sayıyı 155 bin 196’ya yükseltmiş olduk. İlimizde öğrenci başına yaklaşık 12 kitap düşmektedir. Öğrencilerimizi ve kütüphanelerimizi daha fazla kitapla buluşturarak okuma oranını artırmayı hedefliyoruz” diyerek bu konuda desteklerini esirgemeyen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim başta olmak üzere Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye, STK’lara ve Bayburtlu hayırseverlere İl Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenler ve öğrenciler adına teşekkürlerini iletti.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, okuma etkinliğinin ardından Dede Korkut Kütüphanesi’nde öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekildi.