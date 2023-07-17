Bayburt Dede Korkut 27. Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni başladı. 7 gün boyunca onlarca etkinliğin gerçekleştirileceği şölen Masat köyündeki Dede Korkut Türbesi’ni ziyaret ile başladı.

Kurban Çil’in Dede Korkut soylamalarından örnekler sunduğu açılış etkinliğinde şölen komitesi tarafından Korkut Ata’nın kabrine çiçek bırakılarak, dualar edildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, her yıl gerçekleştirilen Masat Köyü Yaylası etkinliğinin köyde yaşanan üzüntülü olaylardan dolayı bu yıl iptal edildiğini belirterek, şölenlerin saat 15.00’te Saray Bahçesi’ndeki programla devam edeceğini söyledi.

Başkan Pekmezci, türbe karşısındaki alanın yıllar önce şölen komitesi tarafından istimlak edildiğini, ilerleyen günlerde burada çalışma yapılarak yayla programını buraya taşımayı düşündüklerini de aktardı.

Davetlilere ayran ikram edilen Masat köyündeki etkinliğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.