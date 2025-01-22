Şanlıurfa’da DEDAŞ’a ait trafo kapaklarının açık bırakılması ölüm tehlikesi saçarken vatandaşların da tepkisine neden oldu.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüpkent Mahallesi’nde, trafoda yaşanan patlama sonrası ekipler bölgeye giderek arızayı onardı. İddiaya göre, ekipler çalışmanın ardından bölgeden ayrıldıktan sonra trafo kapaklarını açık bıraktı. Çocukların çevresinde oyun oynadığı trafonun ölüm tehlikesi saçtığını belirten mahalle sakinleri, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) yetkililerine tepki gösterdi.

Mahalle sakinlerinden Şükrü Maç, “Hemen trafonun yanında park var ve çocuklar oyun oynuyor. Bir tane çocuğa elektrik çarpsa kime ne anlatacağız. DEDAŞ ekipleri gelip böyle bırakıp gitmiş. İçinde ve çevresinde kablolar görülüyor, büyük bir tehlike arz ediyor” dedi.

“Alışmışız bir kere”

Mahalle sakinlerinden Mahmut Bulut, “Burası açık, ilerde de açık olan trafolar var. Artık bu duruma alışmışız. Birkaç yerde daha var. Böyle açık bırakılması büyük tehlike oluşturuyor. Çocuklarımız buralarda oyun oynuyor” ifadelerini kullandı.

Trafo çevresinde oyun oynayan çocukların zaman zaman kapakları açarak ölüm riski yaşadığı bildirildi.