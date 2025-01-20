Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Konur Tepe Köyü’nün Küçük Tepe mezrasında yaşayan vatandaşlar, DEDAŞ’a defalarca başvurmalarına rağmen bir sonuç alamayınca sokak lambalarını kendileri onardı.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Konur Tepe Köyü’nün Küçük Tepe mezrasında yaşayan vatandaşlar, uzun süredir sokak lambalarının onarılmasını bekliyor. İddiaya göre, DEDAŞ’a defalarca başvurmalarına rağmen bir sonuç alamayan mezra sakinleri, çözümü kendi elleriyle üretmek zorunda kaldı.

Geceleri karanlıkta kalmanın güvenlik sorunlarına ve günlük yaşamın aksamasına neden olduğunu belirten vatandaşlar, yetkililerin ilgisizliğine karşı tepki olarak direklere çıkarak arızalı lambaları kendileri onardı. Tehlikeli bir işe kalkışan köy sakinleri, “Defalarca DEDAŞ’a müracaat ettik ancak kimse gelip arızaları gidermedi. Çaresizlik içinde bu durumu çözmek için kendimiz harekete geçtik” diyerek yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Yetkililere çağrıda bulunan mezra halkı, bir daha bu tür sıkıntılar yaşamamak için sokak aydınlatma sistemlerinin düzenli kontrol edilmesini talep etti. “Biz güvenlik önlemleri almadan tehlikeye atıldık, ama bu artık son olsun” diyen vatandaşlar, yaşadıkları bu sorunun gündeme gelmesiyle yetkililerin harekete geçmesini umut ediyor.