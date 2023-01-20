Gaziantep’te terörle mücadele ekipleri, yürüttüğü operasyon ile DEAŞ’in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A’yı yakaladı.

Gaziantep’te terörle mücadele ekipleri, yürüttüğü operasyon ile DEAŞ’in sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi H.A’yı yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla DEAŞ terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden biri olan, geçmiş dönemde sözde Rakka Güvenlik Emiri ve eski Ninova Valisi olarak görev yapan ve eylem grupları içerisinde yer alan H.A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan H.A.’nın yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.