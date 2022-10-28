Kırşehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, DEAŞ terör örgütünün sözde komutanı R.E.M.H. ve iletişim sorumlusu Z.M.H. yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Türkiye’ye gelmeden önce Irak’ın Telafer şehrinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle adli mercilere sevk edildi.

Kırşehir’de DEAŞ terör örgütünün sözde iletişim sorumlusu ve komutanı yakalandı.

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