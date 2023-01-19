Mersin’de silahlı terör örgütü DEAŞ’ın kasası olduğu öne sürülen, örgüt üyelerine para transfer eden 2 şüpheli, şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda DEAŞ terör örgütü ile iltisakı bulunan ve örgütün çatışma bölgesinde bulunan, örgüt üyelerine para transfer eden O.A.S.A. ile M.A.S.A. isimli 2 şüpheli belirlendi. Bunun üzerine bugün operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Koçbaşlarıyla kapılar kırılarak adreslere girilirken, DEAŞ’ın kasası olan 2 şahıs gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.