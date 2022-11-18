Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü olarak DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik olarak yapılan çalışma kapsamında;

DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı şahıslara/derneklere para transferinde bulunduğu MASAK verilerinin incelenmesi neticesinde tespit edilen (H.A.) ile örgüt adına finansal ofis vasıtasıyla farklı bölgelerdeki gruplara ve şahıslara aktarmak üzere fon topladığı değerlendirilen (M.J.) isimli toplamda (2) şüphelinin yakalanmasına yönelik Drone destekli yapılan operasyonda Özel Harekat destekli 20 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Drone destekli yapılan operasyon neticesinde bir şüpheli şahıs gözaltına alındı, diğer şüpheli şahsın yakalama çalışmaları devam etmektedir.